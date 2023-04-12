Соловьева Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Десятова Юлия Васильева
Отец ребёнка: Азаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оберман Зинаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Азаров Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно