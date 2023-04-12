Соловьева Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Григорий Алексеевич

Мать: Соловьева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Десятова Юлия Васильева

Отец ребёнка: Азаров Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оберман Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Азаров Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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