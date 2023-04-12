Соловьев Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Григорий Алексеевич

Соловьев Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Соловьев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Соловьева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Соловьев Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Соловьева Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Соловьева Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно