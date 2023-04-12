Соловьев Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1907
Сын: Соловьев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Соловьева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Соловьев Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Соловьева Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Соловьева Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно