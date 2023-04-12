Соловьева (Баранова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти?.05.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1904
Дочь: Товпенец Александра Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.11.1907
Сын: Соловьев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Соловьев Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Алексеевич
Смерть
?.05.1942