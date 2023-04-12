Соловьева (Баранова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Баранова) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1904

Дочь: Товпенец Александра Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Соловьев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Соловьев Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Алексеевич

Смерть
?.05.1942
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