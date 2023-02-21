Блинова Настасья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиМежду 1858 и 1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1848 ст.
Отец ребёнка: Блинов Артемей Саввович
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Секлетанья Артемьевна
Отец ребёнка: Блинов Артемей Саввович
Рождение ребёнка
02.08.1853 ст.
Сын: Блинов Емельян Артемьевич
Отец ребёнка: Блинов Артемей Саввович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Татьяна Артемьевна
Отец ребёнка: Блинов Артемей Саввович
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1858 и 1903 ст.