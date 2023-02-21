Блинова Настасья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Настасья Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Между 1858 и 1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1848 ст.

Сын: Блинов Федор Артемьевич

Отец ребёнка: Блинов Артемей Саввович

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Секлетанья Артемьевна

Отец ребёнка: Блинов Артемей Саввович

Рождение ребёнка
02.08.1853 ст.

Сын: Блинов Емельян Артемьевич

Отец ребёнка: Блинов Артемей Саввович

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Татьяна Артемьевна

Отец ребёнка: Блинов Артемей Саввович

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1858 и 1903 ст.
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