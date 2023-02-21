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Блинов Емельян Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1853 ст.

Дата смерти

После 1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1853 ст.

Отец: Блинов Артемей Саввович

Мать: Блинова Настасья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Парасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Блинова Ховрония Фоминична

Рождение ребёнка
14.03.1890 ст.

Сын: Блинов Алексей Емельянович

Мать ребёнка: Блинова Ховрония Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1903 ст.
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