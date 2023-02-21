Блинов Емельян Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1853 ст.
Дата смертиПосле 1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1853 ст.
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Парасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Блинова Ховрония Фоминична
Рождение ребёнка
14.03.1890 ст.
Сын: Блинов Алексей Емельянович
Мать ребёнка: Блинова Ховрония Фоминична
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1903 ст.