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Блинов Артемей Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1815 ст.

Дата смерти

Между 1858 и 1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1815 ст.

Отец: Блинов Савва Родионович

Мать: Блинова Марья Авросимовна

Рождение ребёнка
01.02.1848 ст.

Сын: Блинов Федор Артемьевич

Мать ребёнка: Блинова Настасья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Секлетанья Артемьевна

Мать ребёнка: Блинова Настасья Спиридоновна

Рождение ребёнка
02.08.1853 ст.

Сын: Блинов Емельян Артемьевич

Мать ребёнка: Блинова Настасья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Татьяна Артемьевна

Мать ребёнка: Блинова Настасья Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1858 и 1903 ст.
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