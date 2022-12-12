Блинов Артемей Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1815 ст.
Дата смертиМежду 1858 и 1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1815 ст.
Отец: Блинов Савва Родионович
Рождение ребёнка
01.02.1848 ст.
Мать ребёнка: Блинова Настасья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Секлетанья Артемьевна
Мать ребёнка: Блинова Настасья Спиридоновна
Рождение ребёнка
02.08.1853 ст.
Сын: Блинов Емельян Артемьевич
Мать ребёнка: Блинова Настасья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Татьяна Артемьевна
Мать ребёнка: Блинова Настасья Спиридоновна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1858 и 1903 ст.