Нуромский Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуромский Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
04.09.1867 ст.
Утвержден благочинным.
Работа или профессия
18.01.1897
Уволен за штат.
Работа или профессия
Неизвестно
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуромская Фаина Александровна

Смерть
1898
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