Нуромский Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
04.09.1867 ст.
Утвержден благочинным.
Работа или профессия
18.01.1897
Уволен за штат.
Работа или профессия
Неизвестно
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1898