Вечеславова (Нуромская) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечеславова (Нуромская) Юлия Владимировна

Место рождения

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Нуромский Владимир Васильевич

Мать: Нуромская Фаина Александровна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.01.1872 ст.

Муж: Вечеславов Пахом Федорович

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители: по жениху - старший сортировщик Вологодской Губернской почтовой конторы Алексей Вечеславов и Коллежский Асессор Николай Львович Богословский; по невесте - Троицкой Подлесной церкви священн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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