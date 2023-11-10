Вечеславова (Нуромская) Юлия Владимировна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
16.01.1872 ст.
Поручители: по жениху - старший сортировщик Вологодской Губернской почтовой конторы Алексей Вечеславов и Коллежский Асессор Николай Львович Богословский; по невесте - Троицкой Подлесной церкви священн... Показать все
Смерть
Неизвестно