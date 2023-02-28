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Пищикова Наталья Юрьевна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966

Отец: Пищиков Юрий Михайлович

Мать: Пищикова Галина Александровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.02.1993

Дочь: Мордвинова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Мордвинов Дмитрий

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.04.2000

Дочь: Мордвинова Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Мордвинов Дмитрий

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Дмитрий

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