Пищикова Наталья Юрьевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966
Рождение ребёнка
02.02.1993
Дочь: Мордвинова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Мордвинов Дмитрий
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.04.2000
Дочь: Мордвинова Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Мордвинов Дмитрий
Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мордвинов Дмитрий