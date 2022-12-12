Мордвинов Дмитрий
Место рождения
Дата рождения08.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1993
Дочь: Мордвинова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Пищикова Наталья Юрьевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.04.2000
Дочь: Мордвинова Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Пищикова Наталья Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищикова Наталья Юрьевна