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Мордвинов Дмитрий

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Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

08.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
02.02.1993

Дочь: Мордвинова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Пищикова Наталья Юрьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.04.2000

Дочь: Мордвинова Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Пищикова Наталья Юрьевна

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищикова Наталья Юрьевна

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