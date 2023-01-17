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Пищиков Юрий Михайлович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.07.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1941

Отец: Пищиков Михаил

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.03.1966

Дочь: Пищикова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Пищикова Галина Александровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1971

Дочь: Швецова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Пищикова Галина Александровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищикова Галина Александровна

Смерть
Неизвестно
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