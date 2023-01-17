Пищиков Юрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.07.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1941
Отец: Пищиков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1966
Дочь: Пищикова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Пищикова Галина Александровна
Рождение ребёнка
22.02.1971
Дочь: Швецова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Пищикова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно