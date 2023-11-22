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Матрена Ермилова
Матрена Ермилова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ермил Семенов
1750 г.р.
Мать
Степанида Козьмина
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Ермил Семенов
Мать:
Степанида Козьмина
Смерть
Неизвестно
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