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Прасковья Большая Ермилова
Прасковья Большая Ермилова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1772
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ермил Семенов
1750 г.р.
Мать
Степанида Козьмина
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Ермил Семенов
Мать:
Степанида Козьмина
Смерть
Неизвестно
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