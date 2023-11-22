Прасковья Меньшая Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Меньшая Ермилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ермил Семенов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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