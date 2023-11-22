Степанида Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Семенов
Рождение ребёнка
21.05.1788 ст.
Сын: Константин Ермилов
Отец ребёнка: Ермил Семенов
Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-2VY?i=419&cc=1921824 Восприемники: д. Негошково кр.Варфоломей Кузьмин и д. Бессменино кр. жена Меланья Минина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермил Семенов
Смерть
Неизвестно