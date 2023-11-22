Степанида Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена Ермилова

Отец ребёнка: Ермил Семенов

Рождение ребёнка
21.05.1788 ст.

Сын: Константин Ермилов

Отец ребёнка: Ермил Семенов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-2VY?i=419&cc=1921824 Восприемники: д. Негошково кр.Варфоломей Кузьмин и д. Бессменино кр. жена Меланья Минина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермил Семенов

Смерть
Неизвестно
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