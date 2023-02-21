Загребина Евдокия Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребина Евдокия Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1911

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Загребин Григорий Асонович

Рождение ребёнка
04.10.1913

Сын: Загребин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Загребин Григорий Асонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребин Григорий Асонович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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