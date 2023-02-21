Загребина Евдокия Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1911
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Загребин Григорий Асонович
Рождение ребёнка
04.10.1913
Сын: Загребин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Загребин Григорий Асонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно