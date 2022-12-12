Загребин Григорий Асонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1911
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Загребина Евдокия Исааковна
Рождение ребёнка
04.10.1913
Сын: Загребин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Загребина Евдокия Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно