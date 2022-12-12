Загребин Григорий Асонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребин Григорий Асонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1911

Дочь: Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Загребина Евдокия Исааковна

Рождение ребёнка
04.10.1913

Сын: Загребин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Загребина Евдокия Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребина Евдокия Исааковна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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