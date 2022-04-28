Торшина (Скитева) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торшина (Скитева) Татьяна Петровна

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Место рождения

Moscow, Russia

Дата рождения

12.05.1925

Дата смерти

28.04.2022

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1925

Отец: Скитев Петр Васильевич

Мать: Скитева (Смирнова) Евдокия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
врач педиатр
Образование
Между 1943 и 1949
Бракосочетание
1949

Муж: Торшин Борис Федорович

Рождение ребёнка
04.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торшин Борис Федорович

Рождение ребёнка
12.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торшин Борис Федорович

Смерть
28.04.2022
Похороны
02.05.2022

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