Торшина (Скитева) Татьяна Петровна
Место рожденияMoscow, Russia
Дата рождения12.05.1925
Дата смерти28.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1925
Работа или профессия
Неизвестно
врач педиатр
Образование
Между 1943 и 1949
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
04.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Торшин Борис Федорович
Рождение ребёнка
12.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Торшин Борис Федорович
Смерть
28.04.2022
Похороны
02.05.2022