Скитева (Смирнова) Евдокия Андреевна
Место рождениянаро фоминский городской округ, Московская область Russian Federation
Дата рождения14.03.1903
Дата смерти22.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903
Отец: Смирнов Андрей Михайлович
Мать: Смирнова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
12.05.1925
Дочь: Торшина (Скитева) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Скитев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скитев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скитев Петр Васильевич
Смерть
22.12.1983
Похороны
Неизвестно