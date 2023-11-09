Скитева (Смирнова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скитева (Смирнова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

наро фоминский городской округ, Московская область Russian Federation

Дата рождения

14.03.1903

Дата смерти

22.12.1983

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903

Отец: Смирнов Андрей Михайлович

Мать: Смирнова Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1923

Муж: Скитев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
12.05.1925

Дочь: Торшина (Скитева) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Скитев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скитев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скитев Петр Васильевич

Смерть
22.12.1983
Похороны
Неизвестно

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