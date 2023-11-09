Скитев Петр Васильевич
Место рожденияГуторово
Дата рождения21.09.1892
Дата смерти14.02.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1892
Гуторово
Образование
1922
Московский институт инженеров транспорта
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
12.05.1925
Дочь: Торшина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Скитева Евдокия Андреевна
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Около 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скитева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скитева Евдокия Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.02.1981
Похороны
Неизвестно
Moscow, Moscow Russian Federation