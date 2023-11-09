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Скитев Петр Васильевич

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Место рождения

Гуторово

Дата рождения

21.09.1892

Дата смерти

14.02.1981

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1892

Отец: Скитев Василий Михайлович

Мать: Скитева Марфа Степановна

Гуторово
Образование
1922
Московский институт инженеров транспорта
Бракосочетание
Около 1923

Жена: Скитева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
12.05.1925

Дочь: Торшина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Скитева Евдокия Андреевна

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скитева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скитева Евдокия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.02.1981
Похороны
Неизвестно
Moscow, Moscow Russian Federation
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