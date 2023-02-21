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Калашников Николай Васильевич
Калашников Николай Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Калашников Василий
Мать
(Калашникова) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
НА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Калашников Василий
Мать:
Мария
Смерть
Неизвестно
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