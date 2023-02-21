Калашников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Калашников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
05.10.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Секретарка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно