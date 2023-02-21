Калашников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалашников Василий

Калашников Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Калашников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
05.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Секретарка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно
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