(Калашникова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калашникова) Мария

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Место рождения

Коробейниково, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коробейниково, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Калашников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Калашников Василий

Рождение ребёнка
05.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Василий

Секретарка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Калашников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Калашников Василий

Смерть
Неизвестно
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