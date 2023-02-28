Лазаренко (Погребняк) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
10.11.1904
Рождение ребёнка
04.11.1905
Отец ребёнка: Лазаренко Гурий Лукьянович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Скомарох Анна Гурьяновна
Отец ребёнка: Лазаренко Гурий Лукьянович
Рождение ребёнка
17.01.1923
Сын: Лазаренко Василий Гурьевич
Отец ребёнка: Лазаренко Гурий Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колот Лидия Гурьяновна
Отец ребёнка: Лазаренко Гурий Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаренко Андрей Гурьянович
Отец ребёнка: Лазаренко Гурий Лукьянович
Смерть
Неизвестно