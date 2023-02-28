Лазаренко (Погребняк) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко (Погребняк) Вера Ивановна

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Погребняк Иван Степанович

Мать: Погребняк Анна Даниловна

Позники, Полтавська область
Бракосочетание
10.11.1904

Муж: Лазаренко Гурий Лукьянович

Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Лазаренко Павел Гурьевич

Отец ребёнка: Лазаренко Гурий Лукьянович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Скомарох Анна Гурьяновна

Отец ребёнка: Лазаренко Гурий Лукьянович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1923

Сын: Лазаренко Василий Гурьевич

Отец ребёнка: Лазаренко Гурий Лукьянович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колот Лидия Гурьяновна

Отец ребёнка: Лазаренко Гурий Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренко Андрей Гурьянович

Отец ребёнка: Лазаренко Гурий Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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