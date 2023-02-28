Погребняк Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Погребняк Александр Иванович
Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна
Рождение ребёнка
26.11.1880
Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Лазаренко Вера Ивановна
Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Погребняк Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Погребняк Сергей Иванович
Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Погребняк Григорий Иванович
Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Погребняк Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно