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Погребняк Иван Степанович

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Погребняк Александр Иванович

Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна

Рождение ребёнка
26.11.1880

Сын: Погребняк Яков Иванович

Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Погребняк Иван Иванович

Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Лазаренко Вера Ивановна

Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Погребняк Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Погребняк Сергей Иванович

Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Погребняк Григорий Иванович

Мать ребёнка: Погребняк Анна Даниловна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погребняк Анна Даниловна

Смерть
Неизвестно
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