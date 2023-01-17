Погребняк Анна Даниловна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Стадниченко Данило Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Погребняк Александр Иванович
Отец ребёнка: Погребняк Иван Степанович
Рождение ребёнка
26.11.1880
Отец ребёнка: Погребняк Иван Степанович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Погребняк Иван Степанович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Лазаренко Вера Ивановна
Отец ребёнка: Погребняк Иван Степанович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Погребняк Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Погребняк Иван Степанович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Погребняк Сергей Иванович
Отец ребёнка: Погребняк Иван Степанович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Погребняк Иван Степанович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Погребняк Григорий Иванович
Отец ребёнка: Погребняк Иван Степанович
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно