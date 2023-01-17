Лазаренко Гурий Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1904
Жена: Лазаренко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1905
Мать ребёнка: Лазаренко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Скомарох Анна Гурьяновна
Мать ребёнка: Лазаренко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1923
Сын: Лазаренко Василий Гурьевич
Мать ребёнка: Лазаренко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колот Лидия Гурьяновна
Мать ребёнка: Лазаренко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаренко Андрей Гурьянович
Мать ребёнка: Лазаренко Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно