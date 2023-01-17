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Лазаренко Гурий Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1904

Жена: Лазаренко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Лазаренко Павел Гурьевич

Мать ребёнка: Лазаренко Вера Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Скомарох Анна Гурьяновна

Мать ребёнка: Лазаренко Вера Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1923

Сын: Лазаренко Василий Гурьевич

Мать ребёнка: Лазаренко Вера Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колот Лидия Гурьяновна

Мать ребёнка: Лазаренко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренко Андрей Гурьянович

Мать ребёнка: Лазаренко Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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