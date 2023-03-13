Булатовъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Булатовъ Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Булатовъ Алексей
Мать ребёнка: $4
Рождение ребёнка
1776
Сын: Булатовъ Матвей
Мать ребёнка: $4
Рождение ребёнка
1779
Сын: Булатовъ Антонъ
Мать ребёнка: $4
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Булатова Агафья Маркова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Булатова Агафья Маркова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Булатова Агафья Маркова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Булатова Агафья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $4
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Агафья Маркова