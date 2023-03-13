Булатовъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатовъ Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Булатовъ Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Булатовъ Алексей

Мать ребёнка: $4

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: $4

Рождение ребёнка
1776

Сын: Булатовъ Матвей

Мать ребёнка: $4

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Булатовъ Антонъ

Мать ребёнка: $4

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Булатова Агафья Маркова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Булатова Агафья Маркова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Булатова Агафья Маркова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Булатова Агафья Маркова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $4

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Агафья Маркова

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