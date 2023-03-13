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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Булатовъ Алексей
Отец ребёнка: Булатовъ Никита
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Булатовъ Никита
Рождение ребёнка
1776
Сын: Булатовъ Матвей
Отец ребёнка: Булатовъ Никита
Рождение ребёнка
1779
Сын: Булатовъ Антонъ
Отец ребёнка: Булатовъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатовъ Никита