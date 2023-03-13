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$4

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Булатовъ Алексей

Отец ребёнка: Булатовъ Никита

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Булатовъ Никита

Рождение ребёнка
1776

Сын: Булатовъ Матвей

Отец ребёнка: Булатовъ Никита

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Булатовъ Антонъ

Отец ребёнка: Булатовъ Никита

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатовъ Никита

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