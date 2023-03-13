Булатова Агафья Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Агафья Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Булатовъ Никита

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Булатовъ Никита

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Булатовъ Никита

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Булатовъ Никита

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатовъ Никита

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