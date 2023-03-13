Булатова Агафья Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Булатовъ Никита
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Булатовъ Никита
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Булатовъ Никита
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Булатовъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатовъ Никита