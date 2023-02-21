Семёнов Исаев Николай
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Исаев Кузнецов Семён
Мать: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя