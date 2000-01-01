Исаев Кузнецов Семён
Место рождениядеревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти04.07.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Дмитриев Кузнецов Исай
Мать: Дмитриев Кузнецов Фиона
деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1834
Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Семёнов Фёдор
Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Семёнов Фёдор
Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Прокофьев Чивилёв Александра
Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Семёнов Николай
Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Иванов Смолин Евдокия
Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1864
Сын: Семёнов Николай
Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1867
Дочь: Семёнова Акилина
Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаев Кузнецов Фёкла
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
04.07.1885
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
07.07.1885
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя