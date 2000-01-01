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Исаев Кузнецов Семён

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Место рождения

деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

04.07.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Дмитриев Кузнецов Исай

Мать: Дмитриев Кузнецов Фиона

деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1834

Сын: Семёнов Исаев Лаврентий

Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Семёнов Фёдор

Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Семёнов Фёдор

Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Прокофьев Чивилёв Александра

Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Семёнов Исаев Николай

Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Семёнов Николай

Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Иванов Смолин Евдокия

Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1864

Сын: Семёнов Николай

Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1867

Дочь: Семёнова Акилина

Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Кузнецов Елизар

Мать ребёнка: Исаев Кузнецов Фёкла

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаев Кузнецов Фёкла

село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
04.07.1885
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
07.07.1885
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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