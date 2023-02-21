Исаев Кузнецов (Никанорова Уткина) Фёкла
Место рождениядеревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти20.08.1892
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Петров Уткин Никанор
Мать: Петров Уткин Наталия
деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1834
Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Семёнов Фёдор
Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Семёнов Фёдор
Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Прокофьев Чивилёв Александра
Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Семёнов Николай
Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Иванов Смолин Евдокия
Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1864
Сын: Семёнов Николай
Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1867
Дочь: Семёнова Акилина
Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Кузнецов Семён
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
20.08.1892
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
22.08.1892
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя