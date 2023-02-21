Исаев Кузнецов (Никанорова Уткина) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Кузнецов (Никанорова Уткина) Фёкла

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Место рождения

деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

20.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Петров Уткин Никанор

Мать: Петров Уткин Наталия

деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1834

Сын: Семёнов Исаев Лаврентий

Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Семёнов Фёдор

Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Семёнов Фёдор

Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Прокофьев Чивилёв Александра

Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Семёнов Исаев Николай

Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Семёнов Николай

Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Иванов Смолин Евдокия

Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1864

Сын: Семёнов Николай

Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1867

Дочь: Семёнова Акилина

Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Кузнецов Елизар

Отец ребёнка: Исаев Кузнецов Семён

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Кузнецов Семён

село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
20.08.1892
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
22.08.1892
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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