Обрядов Гаврила Иванович
Место рожденияТобольск
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Обрядов Иван Фёдорович
Тобольск
Рождение ребёнка
1726 или 1731
Сын: Обрядов Никифор Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Тобольск
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: не указана
Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: не указана
Тобольск
Смерть
Неизвестно