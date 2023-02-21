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Обрядов Гаврила Иванович

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Место рождения

Тобольск

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Обрядов Иван Фёдорович

Мать: Обрядова Мария Степановна

Тобольск
Рождение ребёнка
1726 или 1731

Сын: Обрядов Никифор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Тобольск
Рождение ребёнка
1729

Сын: Обрядов Борис Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Обрядов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Обрядов Антон Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Тобольск
Смерть
Неизвестно
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