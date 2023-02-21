Обрядов Иван Фёдорович
Место рожденияТобольск
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: Обрядов Фёдор Ларионович
Мать: не указана
Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: Обрядова Мария Степановна
Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: Обрядова Мария Степановна
Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: Обрядова Мария Степановна
Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: Обрядова Мария Степановна
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно