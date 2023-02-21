Обрядов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбрядов Иван Фёдорович

Обрядов Иван Фёдорович

avatar

Место рождения

Тобольск

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Обрядов Фёдор Ларионович

Мать: не указана

Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Обрядов Яков Иванович

Мать ребёнка: Обрядова Мария Степановна

Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Обрядов Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Обрядова Мария Степановна

Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Обрядов Иван Иванович

Мать ребёнка: Обрядова Мария Степановна

Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Обрядов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Обрядова Мария Степановна

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close