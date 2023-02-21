Обрядова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Отец ребёнка: Обрядов Иван Фёдорович
Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1704
Отец ребёнка: Обрядов Иван Фёдорович
Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1706
Отец ребёнка: Обрядов Иван Фёдорович
Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1710
Отец ребёнка: Обрядов Иван Фёдорович
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно