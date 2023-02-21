Обрядова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1678 г.р.

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Обрядов Яков Иванович

Отец ребёнка: Обрядов Иван Фёдорович

Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Обрядов Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Обрядов Иван Фёдорович

Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Обрядов Иван Иванович

Отец ребёнка: Обрядов Иван Фёдорович

Тобольск
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Обрядов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Обрядов Иван Фёдорович

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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