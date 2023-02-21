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Обрядов Борис Гаврилович

Место рождения

Тобольск

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Обрядов Гаврила Иванович

Мать: не указана

Тобольск
Рождение ребёнка
1754

Сын: Обрядов Дементий Борисович

Мать ребёнка: Обрядова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Обрядов Алексей Борисович

Мать ребёнка: Обрядова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Обрядов Козьма Борисович

Мать ребёнка: Обрядова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрёна Борисовна

Мать ребёнка: Обрядова Татьяна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Татьяна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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