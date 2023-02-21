Обрядов Борис Гаврилович
Место рожденияТобольск
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Обрядов Гаврила Иванович
Тобольск
Рождение ребёнка
1754
Сын: Обрядов Дементий Борисович
Мать ребёнка: Обрядова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Обрядов Алексей Борисович
Мать ребёнка: Обрядова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Обрядова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрёна Борисовна
Мать ребёнка: Обрядова Татьяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно