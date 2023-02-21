Обрядова (Седунова) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова (Седунова) Татьяна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Обрядов Дементий Борисович

Отец ребёнка: Обрядов Борис Гаврилович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Обрядов Алексей Борисович

Отец ребёнка: Обрядов Борис Гаврилович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Обрядов Козьма Борисович

Отец ребёнка: Обрядов Борис Гаврилович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрёна Борисовна

Отец ребёнка: Обрядов Борис Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Борис Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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