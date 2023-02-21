Обрядова (Седунова) Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Обрядов Дементий Борисович
Отец ребёнка: Обрядов Борис Гаврилович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Обрядов Алексей Борисович
Отец ребёнка: Обрядов Борис Гаврилович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Обрядов Борис Гаврилович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрёна Борисовна
Отец ребёнка: Обрядов Борис Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно