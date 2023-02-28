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Максим Савельевич

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Место рождения

Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Савелий Меркульевич

Мать: Акулина Кирикова или Кирьянова или Кириллова

Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1805

Жена: Анна Прокофьевна

Рождение ребёнка
02.10.1808 ст.

Сын: Иванов Яков Максимович

Мать ребёнка: Анна Прокофьевна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Восприемником был Тихон Константинов (д. Шубино)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иванов Филип Максимович

Мать ребёнка: Анна Прокофьевна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Анна Прокофьевна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.12.1817 ст.

Сын: Иванов Спиридон Максимович

Мать ребёнка: Анна Прокофьевна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иванов Арсений Максимович

Мать ребёнка: Анна Прокофьевна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иванов Арсений Максимович

Мать ребёнка: Анна Прокофьевна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1828 ст.

Сын: Иванов Спиридон Максимович

Мать ребёнка: Анна Прокофьевна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Максимович

Мать ребёнка: Анна Прокофьевна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Шубино, Кашинский, Тверская область
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