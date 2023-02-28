Максим Савельевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
30.01.1805
Жена: Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
02.10.1808 ст.
Мать ребёнка: Анна Прокофьевна
Восприемником был Тихон Константинов (д. Шубино)
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
07.12.1817 ст.
Сын: Иванов Спиридон Максимович
Мать ребёнка: Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иванов Арсений Максимович
Мать ребёнка: Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иванов Арсений Максимович
Мать ребёнка: Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
05.12.1828 ст.
Сын: Иванов Спиридон Максимович
Мать ребёнка: Анна Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Василий Максимович
Мать ребёнка: Анна Прокофьевна
Смерть
Неизвестно