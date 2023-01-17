Анна Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1790 ст.
Отец: Прокофий Панкратьевич
Мать: Маремьяна Георгиевна
Бракосочетание
30.01.1805
Муж: Максим Савельевич
Рождение ребёнка
02.10.1808 ст.
Отец ребёнка: Максим Савельевич
Восприемником был Тихон Константинов (д. Шубино)
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Максим Савельевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Максим Савельевич
Рождение ребёнка
07.12.1817 ст.
Сын: Иванов Спиридон Максимович
Отец ребёнка: Максим Савельевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иванов Арсений Максимович
Отец ребёнка: Максим Савельевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иванов Арсений Максимович
Отец ребёнка: Максим Савельевич
Рождение ребёнка
05.12.1828 ст.
Сын: Иванов Спиридон Максимович
Отец ребёнка: Максим Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Василий Максимович
Отец ребёнка: Максим Савельевич
Смерть
Неизвестно