Анна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Прокофьевна

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Место рождения

Шубино, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

06.09.1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1790 ст.

Отец: Прокофий Панкратьевич

Мать: Маремьяна Георгиевна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1805

Муж: Максим Савельевич

Рождение ребёнка
02.10.1808 ст.

Сын: Иванов Яков Максимович

Отец ребёнка: Максим Савельевич

Шубино, Кашинский, Тверская область
Восприемником был Тихон Константинов (д. Шубино)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иванов Филип Максимович

Отец ребёнка: Максим Савельевич

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Максим Савельевич

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.12.1817 ст.

Сын: Иванов Спиридон Максимович

Отец ребёнка: Максим Савельевич

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иванов Арсений Максимович

Отец ребёнка: Максим Савельевич

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иванов Арсений Максимович

Отец ребёнка: Максим Савельевич

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1828 ст.

Сын: Иванов Спиридон Максимович

Отец ребёнка: Максим Савельевич

Шубино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Максимович

Отец ребёнка: Максим Савельевич

Шубино, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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