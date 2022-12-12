Акулина Кирикова или Кирьянова или Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Кирикова или Кирьянова или Кириллова

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Место рождения

Заворино, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

13.06.1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1756 ст.

Отец: Васильев Кирик или Кирилл

Мать: Евдокия

Заворино, Кашинский, Тверская область
В разных документах (метрики, перепись) за разные годы у Акилины разные фамилии. Среди них: Кирьянова, Кирикова, Иванова. В метрике 1756 в качестве отца указан Кирил Васильев. Имя Акилина и Акулина
Бракосочетание
01.10.1770 ст.

Муж: Савелий Меркульевич

Фролово, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афимья Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Меркульевич

Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Акулина Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Меркульевич

Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Максим Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Меркульевич

Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1791 ст.

Дочь: Васса Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Меркульевич

Фролово, Кашинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1795

Дочь: Васса Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Меркульевич

Фролово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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