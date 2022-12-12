Акулина Кирикова или Кирьянова или Кириллова
Место рождения
Дата рождения13.06.1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Рождение
13.06.1756 ст.
Отец: Васильев Кирик или Кирилл
Мать: Евдокия
В разных документах (метрики, перепись) за разные годы у Акилины разные фамилии. Среди них: Кирьянова, Кирикова, Иванова. В метрике 1756 в качестве отца указан Кирил Васильев. Имя Акилина и Акулина
Бракосочетание
01.10.1770 ст.
Муж: Савелий Меркульевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афимья Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Меркульевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Акулина Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Меркульевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Максим Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Меркульевич
Рождение ребёнка
19.08.1791 ст.
Дочь: Васса Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Меркульевич
Рождение ребёнка
17.08.1795
Дочь: Васса Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Меркульевич
Смерть
Неизвестно