Жертунова Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жертунова Пелагея Григорьевна

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Место рождения

Сумбулово, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.10.1906

Дата смерти

23.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1906

Отец: Морозов Григорий Герасимович

Мать: Морозова Мелания Михайловна

Сумбулово, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.10.1924

Дочь: Милеева Таисия Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.07.1926

Дочь: Кораблева Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Жертунов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.05.1930

Дочь: Богданова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Жертунов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Рачкова Инна Федоровна

Отец ребёнка: Жертунов Федор Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.09.1948

Дочь: Шмакина Вера Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жертунов Николай Федорович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жертунов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жертунов Валентин Федорович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир Владимирович

Смерть
23.07.1986
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