Жертунова Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1906
Дата смерти23.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1906
Рождение ребёнка
05.10.1924
Дочь: Милеева Таисия Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.07.1926
Дочь: Кораблева Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Жертунов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.05.1930
Дочь: Богданова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Жертунов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Рачкова Инна Федоровна
Отец ребёнка: Жертунов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.09.1948
Дочь: Шмакина Вера Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жертунов Николай Федорович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жертунов Валентин Федорович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1986