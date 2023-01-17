Жертунов Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жертунов Федор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1903

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1926

Дочь: Кораблева Зоя Федоровна

Мать ребёнка: Жертунова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
03.05.1930

Дочь: Богданова Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Жертунова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Рачкова Инна Федоровна

Мать ребёнка: Жертунова Пелагея Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жертунова Пелагея Григорьевна

Смерть
Около 1942
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