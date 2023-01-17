Жертунов Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1903
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1926
Дочь: Кораблева Зоя Федоровна
Мать ребёнка: Жертунова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
03.05.1930
Дочь: Богданова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Жертунова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Рачкова Инна Федоровна
Мать ребёнка: Жертунова Пелагея Григорьевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1942