Рачкова (Жертунова) Инна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачкова (Жертунова) Инна Федоровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Жертунов Федор Тимофеевич

Мать: Жертунова Пелагея Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
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