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Рачкова (Жертунова) Инна Федоровна
Рачкова (Жертунова) Инна Федоровна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1941
Пол
Женский
Отец
Жертунов Федор Тимофеевич
1903 г.р.
Мать
Жертунова Пелагея Григорьевна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Жертунов Федор Тимофеевич
Мать:
Жертунова Пелагея Григорьевна
Москва
, город федерального значения Москва
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