Куватова (Бухвалова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куватова (Бухвалова) Ирина

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.04.1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1810

Отец: Бухваловъ Павелъ

Мать: Бухвалова Прасковья Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1833

Сын: Куватовъ Емельянъ

Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ

Рождение ребёнка
?.04.1838

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1840

Дочь: Басалаева Матрена

Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1842

Сын: Куватовъ Петръ

Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1845

Сын: Куватовъ Павелъ

Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1847

Дочь: Антипина Александра

Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1851

Сын: Куватовъ Василій

Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ

Александровка
Рождение ребёнка
17.01.1854

Сын: Куватовъ Григорий

Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куватовъ Степанъ

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