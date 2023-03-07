Куватова (Бухвалова) Ирина
Место рождения
Дата рождения11.04.1810
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1810
Отец: Бухваловъ Павелъ
Рождение ребёнка
06.08.1833
Сын: Куватовъ Емельянъ
Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ
Рождение ребёнка
?.04.1838
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.03.1840
Дочь: Басалаева Матрена
Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ
Рождение ребёнка
10.05.1842
Сын: Куватовъ Петръ
Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ
Рождение ребёнка
12.01.1845
Сын: Куватовъ Павелъ
Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ
Рождение ребёнка
19.04.1847
Дочь: Антипина Александра
Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1851
Сын: Куватовъ Василій
Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ
Александровка
Рождение ребёнка
17.01.1854
Сын: Куватовъ Григорий
Отец ребёнка: Куватовъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куватовъ Степанъ