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(Куватова) Прасковья
(Куватова) Прасковья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Пол
Женский
Отец
Куватовъ Степанъ
1815 г.р.
Мать
Куватова (Бухвалова) Ирина
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Куватовъ Степанъ
Мать:
Куватова Ирина
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