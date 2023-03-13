Бухвалова (Шерстенва или Уполовникова) Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти18.01.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1807
Сын: Бухваловъ Степанъ
Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ
Рождение ребёнка
11.04.1810
Дочь: Куватова Ирина
Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бухваловъ Аѳанасій
Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ
Рождение ребёнка
18.01.1813
Сын: Бухваловъ Степанъ
Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ
Рождение ребёнка
27.06.1815
Дочь: Бухвалова Марѳа
Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бухваловъ Сидоръ
Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ
Рождение ребёнка
21.09.1821
Дочь: Антипина Ѳекла
Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухваловъ Павелъ
Смерть
18.01.1858