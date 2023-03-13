Бухвалова (Шерстенва или Уполовникова) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухвалова (Шерстенва или Уполовникова) Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

18.01.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1807

Сын: Бухваловъ Степанъ

Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1810

Дочь: Куватова Ирина

Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бухваловъ Аѳанасій

Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ

Рождение ребёнка
18.01.1813

Сын: Бухваловъ Степанъ

Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1815

Дочь: Бухвалова Марѳа

Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бухваловъ Сидоръ

Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ

Рождение ребёнка
21.09.1821

Дочь: Антипина Ѳекла

Отец ребёнка: Бухваловъ Павелъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухваловъ Павелъ

Смерть
18.01.1858
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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