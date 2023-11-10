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Бухваловъ Павелъ

Место рождения

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

29.03.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Бухваловъ Алексей

Мать: Бухвалова Марфа

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.12.1807

Сын: Бухваловъ Степанъ

Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1810

Дочь: Куватова Ирина

Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бухваловъ Аѳанасій

Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
18.01.1813

Сын: Бухваловъ Степанъ

Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1815

Дочь: Бухвалова Марѳа

Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бухваловъ Сидоръ

Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
21.09.1821

Дочь: Антипина Ѳекла

Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухвалова Прасковья Иванова

Смерть
29.03.1839
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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