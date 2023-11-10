Бухваловъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти29.03.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Бухваловъ Алексей
Мать: Бухвалова Марфа
Рождение ребёнка
18.12.1807
Сын: Бухваловъ Степанъ
Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
11.04.1810
Дочь: Куватова Ирина
Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бухваловъ Аѳанасій
Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
18.01.1813
Сын: Бухваловъ Степанъ
Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
27.06.1815
Дочь: Бухвалова Марѳа
Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бухваловъ Сидоръ
Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
21.09.1821
Дочь: Антипина Ѳекла
Мать ребёнка: Бухвалова Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1839
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан