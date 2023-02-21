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Корабейников Павел Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Корабейников Иван Алексеев

Мать: Корабейникова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Корабейников Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Корабейникова Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Корабейников Михаил Павлович

Мать ребёнка: Корабейникова Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Корабейников Алексей Павлович

Мать ребёнка: Корабейникова Ульяна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабейникова Ульяна Васильева

Смерть
Неизвестно
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