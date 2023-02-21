Корабейников Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Корабейников Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Корабейникова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Корабейников Михаил Павлович
Мать ребёнка: Корабейникова Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Корабейников Алексей Павлович
Мать ребёнка: Корабейникова Ульяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно