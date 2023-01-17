Корабейников Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1765
Дата смерти06.08.1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Сын: Корабейников Гаврила Иванов
Мать ребёнка: Корабейникова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Мать ребёнка: Корабейникова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Солдаткина Дарья Иванова
Мать ребёнка: Корабейникова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Корабейникова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Корабейников Павел Иванов
Мать ребёнка: Корабейникова Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мастер шелковой фабрики
Смерть
06.08.1811
№ 20: Умер по христианской должности в покаянии шелковой фабрики мастер Иван Алексеев Корабейников, коему от роду было 46 лет. И погребен 8 дня на кладбище. (ф.203 оп.745 д.1055 л.757 об-758. Метричес... Показать все
Похороны
08.08.1811