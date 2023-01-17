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Корабейников Иван Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1765

Дата смерти

06.08.1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Корабейников Гаврила Иванов

Мать ребёнка: Корабейникова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Корабейников Иван Иванов

Мать ребёнка: Корабейникова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Солдаткина Дарья Иванова

Мать ребёнка: Корабейникова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Корабейникова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Корабейников Павел Иванов

Мать ребёнка: Корабейникова Фекла Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабейникова Фекла Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мастер шелковой фабрики
Смерть
06.08.1811
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 20: Умер по христианской должности в покаянии шелковой фабрики мастер Иван Алексеев Корабейников, коему от роду было 46 лет. И погребен 8 дня на кладбище. (ф.203 оп.745 д.1055 л.757 об-758. Метричес... Показать все
Похороны
08.08.1811
Старая Купавна, Богородский, Московская область
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